Defensoría pide investigar si hubo discriminación racial en muerte de Donovan Balanta tras procedimiento policial

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía y a la Policía avanzar en las investigaciones por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció después de un procedimiento policial en el barrio Caracolí, en la zona limítrofe entre Ciudad Bolívar, Bogotá, y Soacha. Balanta murió el domingo 20 de septiembre, luego de ser reducido por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha y trasladado posteriormente a un centro hospitalario, al que habría llegado sin signos vitales. En contexto: ¿Descargas eléctricas y golpes de la policía causaron la muerte de Donovan Balanta en Soacha? Las piezas para esclarecer qué pasó Quedaron registros en varias grabaciones del procedimiento policial, las descargas de un Taser, los golpes mientras el hombre permanecía reducido y esposado y su traslado a la estación de Cazucá, donde, según sus allegados, comenzó a quejarse de fuertes dolores en el pecho y dificultad para respirar. Las circunstancias del procedimiento aún son materia de investigación.

Defensoría pide esclarecer la muerte de Donovan Balanta y posible discriminación racial

La Defensoría del Pueblo por medio de un comunicado, señaló que acompaña a los familiares de Balanta desde que tuvo conocimiento del caso y que les ha brindado orientación sobre la garantía de sus derechos. También ha hecho seguimiento a las manifestaciones y plantones pacíficos realizados por personas que reclaman el esclarecimiento de la muerte.

Además, pidió a la Fiscalía General de la Nación establecer las responsabilidades y determinar si durante el procedimiento policial se presentaron conductas relacionadas con discriminación racial, incluido un posible perfilamiento racial. Le recomendamos: Asesinaron a subcomandante de la Policía de Bolívar, Cauca: habría sido obligado a bajar de un bus

La entidad insistió a la Policía a avanzar en las actuaciones internas, respetando el debido proceso y los estándares de derechos humanos aplicables al uso de la fuerza. La Defensoría relacionó el caso con las conclusiones del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de Naciones Unidas (EMLER), que visitó Colombia en mayo de este año. Según la entidad, durante esa visita se identificaron condiciones de racismo estructural, sistémico e histórico en el país, además de situaciones de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y aplicación discriminatoria de comparendos y traslados. Lea también: Mujer arrojó agua caliente a su hermano menor en Antioquia: juez le dio casa por cárcel, pero en otra vivienda La ONU Derechos Humanos Colombia también se pronunció sobre la muerte de Donovan Balanta y expresó su preocupación por el caso. Además, exhortó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva en la justicia ordinaria para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. También pidió aplicar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.