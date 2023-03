Uno de los que salió a criticar estas declaraciones fue Mauricio Toro, presidente del Icetex. “Hoy en día el VIH no es sinónimo de muerte, ni es exclusiva de la comunidad LGBTI y mucho menos somos personas ‘descuidadas’ con nuestra salud y sexualidad como usted dice en la entrevista”, escribió en su cuenta de Twitter.

El director de la Policía también manifestó que, en su fuero personal, no está de acuerdo con el uso del condón como método anticonceptivo, porque lo considera como un “método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia, porque una de las promesas matrimoniales es aceptar los hijos que Dios te mandará”.

Habló sobre los exorcismos en la Policía

Otro de los temas que tocó el general Sanabria durante esta entrevista fueron los exorcismos que se han realizado en la institución. “Es un tema bien complejo. Con el solo hecho de mencionarlo ya el maligno se pone bravo”, afirmó.

Y luego agregó: “La existencia del diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el diablo lo dice, él se niega a sí mismo”.

Sanabria señaló que ha visto esa presencia maligna en varias ocasiones. Incluso, llegó a afirmar que la última vez fue en “las pasadas protestas” cuando “unas 2.000 o 3.000 personas pasaron al frente de siete policías que estaban solamente con chaqueta, casco y escudo”.

Explicó que para ese momento, “llegué a apoyarlos junto con un mayor, una patrullera y un patrullero. Es decir, éramos diez. Cuando los muchachos de la primera línea pasaron por el frente, eran unos 34, los alcancé a contar esa vez. Saqué mi crucifijo y lo puse encima”.