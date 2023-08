Mentiras, Euclides Torres y hasta un veto familiar: las 10 declaraciones más reveladoras de Nicolás Petro

Que su papá lo dejó solo, que usó como excusa al ministro Alfonso Prada para conocer a la mujer con la que le terminó siendo supuestamente infiel a su esposa, que su hermana Andrea Petro lo quiere destruir y que la primera dama es parte del veto en su contra, estas son algunas de las declaraciones más reveladoras que le entregó Nicolás Petro Burgos a Semana en una entrevista.

El hijo mayor del expresidente Gustavo Petro está colaborando con la Fiscalía, que el sábado pasado lo capturó por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En un interrogatorio a puerta cerrada, aceptó que sí se habría llenado los bolsillos con dineros que recibió del exnarcotraficante Santander Lopesierra y del polémico empresario Alfonso “El Turco” Hilsaca. Pero el detalle más importante fue que aseguró que parte de ese dinero terminó en la campaña presidencial, que supuestamente superó los topes mínimos permitidos por la ley y que no reportó debidamente.

Estas son algunas de las declaraciones de Petro Burgos:

1. “Mi papá me dejó solo”

Siendo el mayor de los seis hijos del jefe de Estado, Nicolás Petro Burgos ha sido el único que ha capitalizado el poderío político que su papá viene cultivando desde que él era un bebé, cuando nació como fruto del primer matrimonio de Gustavo Petro con su compañera del M-19, Katia Burgos.

Pese a que creció lejos de su papá –pues él y Katia se separaron pronto y Petro estaba en plena etapa revolucionaria– en su juventud se acercó más al presidente y se volvió un aliado cercano durante la alcaldía de Bogotá, entre 2012 y 2015. Sin embargo, la explosión de este escándalo tensionó más la relación entre Nicolás y la familia presidencial. Se sabe que no es cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, y que guarda un profundo dolor porque se ha sentido abandonado por su papá.

Cuando se revelaron los audios de Day Vásquez, el presidente dio una entrevista exclusiva en la que reconoció que nunca crio a Nicolás. “Ahí me di cuenta de que fui solamente una ficha de su ajedrez”, le dijo a Vicky Dávila sobre esa entrevista. “Si él no me crio no fue por culpa mía. Fue porque él abandonó a mi mamá siendo yo un bebé recién nacido. Esa es la realidad. O sea, no es culpa mía que él no me haya criado”. A raíz de las acusaciones y la captura, Nicolás sintió que su familia no solo lo utilizó como una ficha de ajedrez, sino que lo dejaron solo, especialmente su papá.

“Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo”, aseguró.

2. “No me voy a inmolar por él”

Horas después de que la Fiscalía revelara que Nicolás está dispuesto a colaborar con la justicia y entregar pruebas sobre el supuesto dinero irregular que ingresó a la campaña de su papá, Petro dijo desde una tarima en Sucre que “el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito ni para ganar ni para financiar campañas ni para nada que tenga que ver con el poder”

“Mis hijos y mis hijas han sido libres, se equivocarán seguro como todo ser humano y andarán caminos diferentes”, aseguró al referirse al caso de Nicolás, a quien le recomendó “no arrodillarse ante el verdugo jamás”, mientras hacía alusión a unas supuestas presiones que habría recibido su hijo para supuestamente colaborar con la Fiscalía. Contrario a sentirse apoyado, la lectura que hizo Nicolás de esas declaraciones fue que su papá le estaba pidiendo que se “inmole por él y por la causa”.

“El año pasado, sin pensarlo, me hubiese inmolado por él, sin pensarlo dos veces. La única persona por la que me inmolaría sería por mi hijo. Ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo. Bueno, seguramente esa será la noticia del día, habrá memes en las redes sociales y todo, pero sí, no me voy a inmolar ni por mi papá ni por nadie. Solo por mi hijo”, le dijo a Semana.

3. “Mi papá no sabía de los dineros de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca”

Por las revelaciones de Petro hijo, la Comisión de Acusación anunció el inicio de las pesquisas por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial, de la que salió victorioso. Sin embargo, Nicolás le dijo a la Revista Semana que ni su papá ni el jefe de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, sabían del ingreso de dinero ilegal a las cuentas de la campaña.

“Quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”, dijo Petro Burgos.

Sin embargo, cuando le preguntaron si el Jefe de Estado sabía sobre el dinero que recibió del empresario Euclides Torres, Nicolás aseguró que “eso no puedo comentarlo, pues estoy en un proceso de negociación con la Fiscalía. Hay muchos hechos, muchas personas, muchas situaciones que son materia de reserva”.

4. Lo más revelador: el tema Euclides Torres

En las entrevistas a veces dice más de lo que no se habla que de lo que se habla. Y en este caso, para el futuro del proceso, tal vez lo más revelador son las referencias a Euclides Torres, la cabeza del llamado Clan Torres, cercanos a Armando Benedetti, y quienes habrían financiado la campaña de Gustavo Petro al menos en el Atlántico.

Nicolás, a cada pregunta sobre Torres, respondía que eso era parte de su colaboración con la justicia y no podía hablar del tema. De manera que si es colaboración es porque hay delito. Y si hay delito puede terminar involucrando a la campaña del presidente Gustavo Petro, como ya lo ha dicho.