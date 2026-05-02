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Se acerca el debate presidencial entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia, y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana, desde esta casa periodística, se llevará a cabo un encuentro clave que podría definir el voto antioqueño para las presidenciales. Acá los detalles.

  • De izquierda a derecha: Paloma Valencia; Sergio Fajardo; Claudia López; Abelardo de la Espriella. El candidato Iván Cepeda, invitado desde hace semanas, no ha confirmado asistencia hasta el momento. Foto: Colprensa.
    De izquierda a derecha: Paloma Valencia; Sergio Fajardo; Claudia López; Abelardo de la Espriella. El candidato Iván Cepeda, invitado desde hace semanas, no ha confirmado asistencia hasta el momento. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 42 minutos
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Este jueves 7 de mayo a las 7:00 p.m. no se pierda en nuestro canal de YouTube el debate presidencial organizado por el canal Teleantioquia y esta casa periodística. Los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño discutirán en vivo y en directo los temas clave para el futuro inmediato de Colombia y Antioquia. Los votos paisas pueden ser definitivos para decidir quién pasa a segunda vuelta, por eso este debate es clave.

El candidato Iván Cepeda, invitado desde hace varias semanas, no ha confirmado su asistencia.

En este diario creemos en el poder del voto y de la necesidad de cuidar la democracia. Es ahora o nunca.

Desorden al interior de la campaña de Cepeda

Aunque el candidato del Pacto Histórico es primero en las encuestas y según los pronósticos tiene un lugar casi que asegurado en la segunda vuelta, al interior de su campaña se vienen dando quejas y desencuentros sobre la coordinación del día a día de la campaña.

Según fuentes, hay dos tipos de problemas en la estrategia.

Primero, que no hay un gran rol que coordine quiénes deben acompañar al candidato a un evento o cubrir otros frentes al mismo tiempo. “Si quieren lleguen allá”, es la respuesta que escuchan algunos líderes petristas quienes reclaman que los tengan más en cuenta.

El otro problema tiene que ver con la estrategia política y está conectado con el primer punto. Hay quienes dicen que están muy confiados en la campaña de que ganarán en primera y segunda vuelta y por eso no hay una estrategia política más allá de lo que siempre se hace en una campaña.

Funcionarios del Gobierno señalan que el presidente Petro había pedido que llegara Armando Benedetti en abril “para organizar eso”, pero que desde Cepeda para abajo son reacios a recibir a ese sector político que incluye a figuras cuestionables como Juliana Guerrero.

¿Qué puede hacer Petro en sus últimos 100 días?

Arranca la cuenta regresiva para que termine el mandato del presidente Gustavo Petro. Le quedan menos de 100 días y, en vez de irse discretamente, el mandatario quiere llamar la atención hasta el último día reviviendo propuestas desesperadas —como la Constituyente—, lanzando globos, haciendo promesas y hasta nombrando a gente que apenas durará tres meses en el cargo. ¿Qué tanto puede hacer?

Sin duda, el jefe de Estado está interfiriendo en las elecciones para que siga el candidato de su línea, pero más allá de eso, entre tanto anuncio, se habla en los pasillos de que “quieren dejar cosas amarradas” y eso incluye raspar la olla del presupuesto hasta el final.

Renunciaron para buscar Alcaldías

Esta semana, la secretaria de Talento Humano de la Gobernación –Rosa Acevedo– anunció su renuncia para aspirar otra vez a la Alcaldía de Itagüí.

Ella no es la única con esta intención, pues el concejal León Mario Bedoya, días atrás también anunció su salida de la corporación para el mismo fin. A estas renuncias se suman la de los corporados Sebastián López, de Medellín, quien buscaría llegar a la alcaldía del Distrito; y la de Víctor Graciano con el mismo fin pero en Barbosa.

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