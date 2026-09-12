De la Espriella no cobrará su sueldo como presidente: anunció que cada mes lo donará a causas sociales tras dar el primero en Quindío

Un giro distinto a la retribución del cargo presidencial comenzó a ejecutarse en Quimbaya, Quindío, como iniciativa del presidente Abelardo de la Espriella para ayudar aún más a todos los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia.
Tras hacer oficial la entrega de su primer pago mensual como jefe de Estado a dos hogares geriátricos de este municipio, el mandatario colombiano confirmó que replicará este ejercicio cada mes en una región diferente del país para destinar la totalidad de sus ingresos a causas sociales.
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