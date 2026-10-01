De la Espriella anuncia ofensiva contra empresas privadas de seguridad: “no pueden ser fachada del crimen”

El presidente Abelardo De la Espriella anunció en X una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada, luego de identificar empresas que, según las investigaciones adelantadas por las autoridades, estarían relacionadas con presuntas estructuras criminales o presentarían irregularidades en el manejo y control de armas.
El jefe de Estado señaló que, tras la posesión del superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Wilson Caballero Ariza, impartió una instrucción para intensificar las acciones contra compañías que eventualmente estarían siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales para acceder a armas, protegerse o encubrir actividades ilícitas.
En su pronunciamiento, el funcionario hizo referencia a investigaciones relacionadas con empresas que tendrían presuntas conexiones con organizaciones criminales como Los Costeños y el Clan Vega Daza, además de posibles irregularidades relacionadas con el control y manejo de armas.
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Uno de los elementos centrales del anuncio es la situación administrativa de varias empresas de vigilancia.
De La Espriella aseguró que la compañía Maximus tiene su licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas ya se habrían adoptado decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme.
La situación de OL Security Group–Servisecurity es diferente. De acuerdo con el pronunciamiento, la empresa permanece suspendida y el procedimiento para determinar la cancelación de su licencia continúa en trámite.
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Las diferencias entre estas situaciones son relevantes, pues una decisión de cancelación que todavía no está en firme no tiene el mismo alcance jurídico que una licencia cuya cancelación ya adquirió firmeza. Del mismo modo, una suspensión administrativa y una investigación no equivalen por sí mismas a una condena penal.