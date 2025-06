“Hace un par de semanas, dos personas se acercaron hacia mí violentamente. Básicamente, no solo me amenazaron diciéndome que debía ‘abrirme’ del proceso, así fueron las palabras exactas, sino que me pidieron el celular, únicamente el celular. A pesar de que tenía dinero en efectivo en la billetera y otros elementos como el reloj, nada de eso les interesó. Me imagino que fue por la información que tengo ahí. Esas personas me hirieron y me fracturaron una pierna. Me dieron 30 días de incapacidad”.