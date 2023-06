Dabeiba: 8 altos mandos militares (r) reconocen 49 falsos positivos

Entre las tumbas desgastadas y algunas sin dolientes del cementerio Las Mercedes, en Dabeiba (Antioquia), tres guayacanes fueron sembrados entre bóvedas y cruces blancas a ras del piso. Fueron plantados allí para que la “peste del olvido” no borre de un tajo la memoria de las víctimas enterradas sin un nombre, como si en esta tierra no las hubiera parido mujer alguna, o simplemente, no hubieran existido.

Todo empezó con una procesión de la Semana Santa. Como si caminaran por la vía del dolor y del perdón que caminó Cristo, los familiares de las víctimas de desaparición forzada y “falsos positivos”, subieron con los guayacanes en las manos y en silencio hasta el campo santo, redondo como una plaza de toreo, vigilado a la entrada por dos ángeles gigantes de yeso y piedra.

Entre la multitud estaba Efrén Úsuga. Vestía un sombrero campesino y en su pecho plasmó una fotografía de su hermano Albeiro Úsuga, un labriego que se quedó en su finca para vender un ganado tras el desplazamiento forzado al que se vio sometida su familia, y que fue desaparecido por el Ejército al ser señalado como insurgente o colaborador de la guerrilla.

Efrén buscó a su hermano durante 20 años y lo encontró hace dos, dice él, gracias a la gestión de la JEP y el testimonio de los militares que contaron la verdad sobre lo que había pasado con su ser querido.