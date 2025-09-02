Informe de Medicina Legal dice desde cuándo habría muerto Valeria Afanador; estos son los detalles

Tras el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, una niña de 10 años que duró 17 días desaparecida, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó la respectiva autopsia para determinar las razones y la posible fecha en la que había fallecido la menor.

De acuerdo con el informe de Medicina Legal, la niña de 10 años que desapareció luego de ser vista por última vez en el colegio donde estudiaba en Cajicá, murió en la misma fecha que desapareció.

“Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte (...) y el intervalo post mortem (...) son cercanos en fecha”, dice el informe de las autoridades compartido por la Fiscalía General de la Nación.

Es decir, de acuerdo con las evidencias halladas en el cadáver, de acuerdo a la descomposición que presentada el cuerpo al momento de ser hallado, el momento de su muerte parece ser cercano a la fecha en la cual fue reportada como vista por última vez, la cual corresponde al 12 de agosto.