Casi 600 integrantes de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje que terminó con 72 capturados

Con el fin de desarticular las bandas criminales de Barranquilla y su área metropolitana, se llevó a cabo la Operación Blindaje 360: sin tregua al delito. Esta ofensiva estuvo dirigida contra las fuentes de financiación de estas estructuras y contó con una importante participación articulada de la fuerza pública.
En total, fueron 587 integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional quienes emprendieron en la madrugada del viernes, 16 de diciembre, un operativo para combatir la comisión de delitos de alto impacto como homicidios, extorsiones, hurtos y disputas ilegales por el control territorial.
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