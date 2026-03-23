Petro “quiere dejar (la salud) lo peor posible antes de irse”: presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma

Los últimos meses de su Gobierno —a juzgar por los últimos anuncios y decretos— Gustavo Petro los está dedicando a echarle más leña a la candela en la que se convirtió el sistema de salud bajo su mandato.
Un decreto de territorialización de afiliados (que los obligaba a terminar en Nueva EPS) y la amenaza de liquidar a las entidades promotoras de salud (EPS) que estuvieran “quebradas” (ese término no está en la ley colombiana) metieron más incertidumbre al sector.
En el medio, se siguen conociendo más pacientes fallecidos por la crisis financiera que vive el sistema. El rostro más reciente es el de Jeisson Pinzón, quien padecía leucemia linfoblástica aguda.
En entrevista con EL COLOMBIANO, la presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Yolima Méndez, habló sobre esta situación y advirtió que el sistema no resistiría otros cuatro años en la misma situación.
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