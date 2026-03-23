Petro “quiere dejar (la salud) lo peor posible antes de irse”: presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma

Los últimos meses de su Gobierno —a juzgar por los últimos anuncios y decretos— Gustavo Petro los está dedicando a echarle más leña a la candela en la que se convirtió el sistema de salud bajo su mandato. Un decreto de territorialización de afiliados (que los obligaba a terminar en Nueva EPS) y la amenaza de liquidar a las entidades promotoras de salud (EPS) que estuvieran “quebradas” (ese término no está en la ley colombiana) metieron más incertidumbre al sector. En el medio, se siguen conociendo más pacientes fallecidos por la crisis financiera que vive el sistema. El rostro más reciente es el de Jeisson Pinzón, quien padecía leucemia linfoblástica aguda. En entrevista con EL COLOMBIANO, la presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, Yolima Méndez, habló sobre esta situación y advirtió que el sistema no resistiría otros cuatro años en la misma situación. Le puede interesar: Más de 700.000 afiliados de Nueva EPS se quedan sin medicamentos por incumplimientos de interventor de Petro

¿Cuál es el balance que hace de los últimos movimientos que ha hecho el Gobierno en el manejo del sistema de salud?

“Es un balance muy negativo porque pues ninguna de esas propuestas y medidas que se proponen solucionan los graves problemas que están viviendo los pacientes hoy frente a su atención en salud. Al contrario, desde nuestra perspectiva agravan esos problemas y generan más incertidumbre de la que han vivido en estos últimos cuatro años”.

¿Cuál es la medida que más preocupación le genera?

“Tal vez la de la liquidación de EPS y el traslado de millones de usuarios a la Nueva EPS. Es una medida catastrófica. Condena a los pacientes para la peor atención posible en Colombia, que es la que está brindando hoy día esa EPS, que no está garantizando el acceso, la oportunidad ni la continuidad de tratamientos, en donde los pacientes con enfermedades crónicas o cáncer se están viendo fuertemente afectados por interrupciones injustificadas, que han ha afectado la adherencia a sus tratamientos y han generado complicaciones, desenlaces inesperados y mortalidad evitable”.

Sobre la liquidación de EPS, ¿cree que sea realizable en cinco meses que quedan de gobierno o es una estrategia para presionar a las aseguradoras?

“Es un sistema que está colapsado y que quieren llevar definitivamente a dejarlo lo peor posible antes de irse. Es la sensación que tengo. No sé si esas medidas a nivel legal puedan tener algún efecto en ese deseo del presidente de hacer lo que quiere con el sistema de salud, pero sí nos asusta muchísimo que en este poco tiempo que queda están queriendo todavía destruir más el sistema de salud. Como que no contentos con lo que han hecho, quieren generar mayor temor e incertidumbre en la población y un mayor colapso”.

Hace poco la Fundación publicó un informe sobre las dificultades que han tenido los niños con cáncer. ¿Qué fue lo más impactante de ese estudio?

“Fue una encuesta que hicimos a 244 padres de familia entre junio y agosto del año pasado y es impactante ver que ocho de cada 10 niños había tenido por lo menos una dificultad de acceso a los servicios de salud. Pensamos que eran menos, pero es la mayoría y ver que el 39 % de estos menores había tenido dificultades con el acceso a medicamentos, que es el principal dolor que están teniendo hoy los colombianos. Es impactante ver que los niños con cáncer no escapan a esta crisis y que ellos se están viendo afectados. El promedio de días para acceder a esos medicamentos fue de 42,5 días, con rangos entre dos y hasta 120 días. Unos tiempos excesivos para tratarse de enfermedades oncológicas de rápida progresión, como la leucemia y los linfomas”.

¿Lograron identificar cuáles son las EPS que fallaron?

“Sí, la mayoría de los encuestados estaban afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno y buena parte de los padres encuestados refirieron que sus hijos estaban con Nueva EPS”.

¿Esto qué puede decir sobre las intervenciones que ha hecho el Gobierno en los últimos años?”

“Que han sido nefastas. Las intervenciones se hacen bajo el supuesto de mejorar la gestión y los indicadores de las EPS, pero en este caso eso no ha ocurrido. Al contrario, esas intervenciones lo que nos han demostrado es que han oscurecido más ese panorama financiero de las EPS y han empeorado la atención de cara a los usuarios. Entonces vemos cómo han aumentado las tutelas, los pacientes ahora no tienen solamente un desacato, sino dos, tres y hasta más”. Le puede interesar: Defensoría dijo que no hay “excusas” que valgan por muerte de paciente de Nueva EPS

Los impactos de estas decisiones tendrán que ser abordadas por el siguiente Gobierno, ¿por dónde podría empezar?

“Este sistema de salud nuestro es como un paciente en cuidados intensivos. Entonces es empezar a abordar a ese paciente con un plan de choque, con uno que permita rápidamente desentrabar los procesos para los más críticos. Sabemos que la población tiene muchas necesidades, pero ahí sería importante empezar a mirar los que tienen enfermedades de rápida progresión, que dependen de un medicamento diario o ese que está más expuesto a complicaciones por pérdida de respuesta y riesgo de muerte para priorizarlos y poder poner al día los tratamientos”.

El vocero de pacientes, Gustavo Campillo, dice que lo que está pasando es una crisis humanitaria. ¿Comparte esas palabras?

“Totalmente. En una reunión reciente dije que estamos frente a la crisis humanitaria más grande y sin precedentes en el país. Lo es porque detrás de todas estas cifras hay un dolor profundo en pacientes y en familias que no se visibiliza. Las personas están sufriendo. Lo vemos con el caso de Jeisson Pinzón, el joven que falleció el sábado pasado. Él tenía una leucemia aguda en recaída, pero no quiere decir que él estuviera en cama. Estaba cansado, fatigado y con incertidumbre de lo que iba a pasar con él. A los pocos días una infección lo llevó a cuidados intensivos, hizo un choque séptico, lo intubaron y falleció”.

Van a ser cuatro años en los que el sistema, como usted lo dijo, quedó en cuidados intensivos. ¿Cree que puede resistir otros cuatro años igual?

“Yo creo que no y por eso todos tenemos que ponernos la mano en el corazón y realmente ver qué es lo que el país necesita y cuál es el cambio que necesitamos”.

¿Queremos más de esto o queremos un cambio que nos permita pensar en la reconstrucción de nuestro sistema de salud? Que nos va a tocar recogerlo a pedacitos, sí. Qué triste, pero creo que acá hay gente muy capaz, con una gran capacidad técnica y con mucha experiencia que tienen toda la voluntad y todo el interés de trabajar en esa reconstrucción”.

Bloque de preguntas y respuestas