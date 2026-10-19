Corte Suprema ordena captura de exmagistrado Camilo Tarquino tras dejar en firme condena por el ‘Cartel de la toga’

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme este lunes la condena de seis años de prisión contra el exmagistrado Camilo Tarquino Gallego, por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como el ‘Cartel de la toga’.

La decisión también ordenó su captura inmediata para que cumpla la pena en un centro carcelario.

En una sentencia de 109 páginas, la Sala Penal determinó que Tarquino incurrió en el delito de concusión en calidad de interviniente, relacionado con la exigencia de sobornos a funcionarios.

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Para el alto tribunal, Tarquino Gallego pidió dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus a cambio de interceder ante los responsables de investigar y juzgar a aforados constitucionales, con el propósito de obtener decisiones judiciales favorables.

Al resolver el recurso de casación, la Sala concluyó que estaban suficientemente demostradas tanto la materialidad de la conducta como la responsabilidad penal del procesado.

Además, determinó que no existían irregularidades que comprometieran la validez de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó.

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La Corte también se refirió a la gravedad de los hechos y precisó que, aunque Gallego ya no integraba la corporación cuando ocurrieron las conductas investigadas, su condición de exmagistrado no lo eximía de los deberes éticos asociados a la investidura que había ostentado.

En la sentencia, la Sala señaló que el reconocimiento y la autoridad que conserva quien ha pertenecido a la Corte Suprema trascienden el ejercicio formal del cargo y se mantienen por su experiencia jurídica y por el vínculo con los principios de la institución que representó.

En ese sentido, sostuvo que las expectativas de la sociedad frente a la conducta de quienes han ejercido altas responsabilidades judiciales persisten incluso después de que termina su relación formal con el Estado.

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Por ello, advirtió que los actos de corrupción judicial deben ser prevenidos, controlados y sancionados con rigor, debido a sus efectos sobre la ética, la transparencia y la moralidad de la administración de justicia.

“Actos de corrupción judicial como el que se detalló en los considerandos de esta decisión, imponen a las autoridades del Estado la indeclinable obligación de prevenir, controlar y sancionar con rigor ese tipo de comportamientos desviados, pues afectan gravemente la ética, la transparencia y la moralidad inherentes a la función del juez”, señaló la Sala.

La corporación enfatizó que utilizar la autoridad y la influencia asociadas al ejercicio de la función judicial para obtener beneficios particulares no solo constituye una infracción legal, sino que también deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.

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Según advirtió, estas conductas alimentan la percepción de que las decisiones judiciales pueden comprarse, una idea que rechazó de manera categórica: “la justicia tiene un precio. No lo tiene”.

Finalmente, la Corte dispuso que Gallego sea puesto a disposición del Juzgado Sexto Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá, despacho que deberá adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la condena de seis años de prisión.