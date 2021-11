Luego del pronunciamiento de la universidad, Arias se defendió a través de sus redes sociales.

“La universidad ha dicho a través de medios de comunicación y redes sociales que no tiene el documento original de mi tesis”, dijo Arias en un vídeo posterior. “Se me reprocha haber entregado una copia de la tesis original y se me reprocha algo que la universidad le preguntó y le pidió a mi compañera de maestría y de tesis”, concluyó la entrevista.