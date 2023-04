Corte estudia una demanda que pide que la injuria y calumnia queden por fuera de la cárcel

En ese sentido, lo que hacen es un llamado a eliminar la prisión para que no exista el “efecto inhibitorio o chilling efect” que consiste en que una persona se limita en su expresión para evitar medidas judiciales extremas.

“Esta demanda no apunta a la eliminación de los delitos de injuria y calumnia del Código Penal. A lo que se apunta es que estos solo puedan ser castigados con multa y demás penas accesorias aplicables, pues la pena de prisión en este contexto no sería admisible. En este sentido es importante subrayar que la integridad moral no quedará desprotegida con la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas demandadas. La afectación típica a ese derecho seguirá siendo sancionada, solo que la pena ya no podrá ser la de prisión”, explicaron.