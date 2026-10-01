Contrato de los Gripen sigue en el aire: Gobierno revisa compra para reemplazar los Kfir

El contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen destinados a reemplazar la actual flota de Kfir de la Fuerza Aérea (FAC) continúa bajo revisión del Gobierno, pese a que el acuerdo con la compañía sueca Saab ya fue firmado. Así lo confirmó el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la FAC, quien explicó que en este momento se evalúan diferentes aspectos de la negociación. “El proceso de contratación de los Gripen tiene un contrato firmado. Es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos y este es un tema de Gobierno”, expresó el comandante de la FAC. Lea también: Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen Colombia acordó la adquisición de 17 aeronaves Gripen —15 de configuración monoplaza y dos biplaza— por un valor superior a los 3 millones de euros. De acuerdo con Martínez Ossa, las conversaciones en torno al acuerdo contemplan los compromisos económicos asumidos, el esquema de pagos y los beneficios derivados de la compra que deberán materializarse para el país. “Lo que le puedo decir es que se está construyendo una solución que beneficie al país. Es un proceso de entablar comunicaciones entre la empresa que fabrica los Gripen y Colombia”, explicó.

El funcionario agregó que los hitos contractuales establecidos en el acuerdo para la llegada de las aeronaves se están cumpliendo conforme a lo previsto. El comandante de la FAC señaló que la situación económica del país es otro de los aspectos que actualmente se analizan dentro del proceso. Según explicó, la revisión no contempla únicamente el costo de las aeronaves, sino también las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato. No se pierda: ¿Quedó amarrada la compra? MinDefensa advierte a De la Espriella que el contrato de los Gripen no se puede reversar “Colombia tiene en este momento unas necesidades económicas altas, donde están evaluando cómo hacer ese proceso que quedó en la contratación, los pagos y los beneficios que tienen que llegar al país”, afirmó Martínez Ossa. El oficial indicó que el acuerdo contempla compromisos para ambas partes, los cuales podrían ser revisados en las mesas de trabajo que se conformen entre el Gobierno y la empresa sueca. Martínez Ossa explicó que un contrato comprende diferentes compromisos que deben ser cumplidos por las partes y que, por ello, estos aspectos pueden ser objeto de análisis durante el proceso. “Un contrato es un conjunto de muchas intenciones de cumplimiento entre las partes”, señaló, al tiempo que reiteró que las decisiones relacionadas con el proceso no dependen directamente de la Fuerza Aérea. No se pierda: Horas de vuelo baratas, años de gracia sin pagar y hasta plantas de agua en La Guajira: las razones del Gobierno para elegir los aviones suecos El comandante de la FAC agregó que este tipo de revisiones permiten examinar las condiciones en las que fue estructurado el negocio y definir mesas de trabajo antes de que el Gobierno tome una decisión. “Ahí es donde se establecen mesas de trabajo, donde habrá una determinación, pero este es un tema de Gobierno”, puntualizó el comandante de la FAC.

Los detalles de la compra

A comienzos de agosto pasado, el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió nuevamente al contrato mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro acordó la adquisición de 17 aviones de combate Gripen JAS 39 E/F a la compañía sueca Saab. La compra fue anunciada en noviembre de 2025 y contempla la entrega de las aeronaves entre 2026 y 2032. El acuerdo, cuyo valor asciende a 3.135 millones de euros —unos 16,5 billones de pesos colombianos para ese momento—, continúa siendo objeto de debate. Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la falta de información pública que inicialmente rodeó el contrato, situación que alimentó las dudas sobre un eventual sobrecosto en una de las compras militares de mayor valor realizadas por Colombia. Le puede interesar: Gobierno espera aval del MinHacienda para dar primer abono de los $16,5 billones que costarán los nuevos aviones de combate Gripen. Ante estas inquietudes, la Contraloría recibió una solicitud para revisar de manera detallada el proceso y requerir al Ministerio de Defensa toda la documentación relacionada con la negociación, incluidos los documentos elaborados durante las etapas precontractual y contractual. En ese contexto, Sánchez fue consultado por los panelistas de La Luciérnaga, de Caracol Radio, sobre lo que podría ocurrir con el acuerdo con Saab ante un eventual cambio de Gobierno y la llegada de Abelardo de la Espriella como sucesor de Gustavo Petro. El ministro explicó que el contrato cuenta con el respaldo de dos documentos Conpes. Uno de ellos está relacionado con el esquema de financiación y todavía se encuentra en trámite, mientras que el segundo corresponde al proceso de contratación con recursos y vigencias futuras. No se pierda: ¿Por qué Colombia pagó hasta un 55% más que Tailandia por los mismos aviones Gripen de la sueca Saab? Sánchez también informó que el Estado ya efectuó un primer pago de 5.000 millones de pesos y que el desembolso restante está previsto para 2027. Frente a la posibilidad de que el próximo Gobierno intente modificar o dejar sin efecto el acuerdo, el ministro sostuvo que la adquisición no responde a una decisión de carácter político, sino a una determinación de la Fuerza Pública orientada a garantizar la protección del Estado. “La decisión de adquirir los Gripen no es política. Es una decisión de la Fuerza Pública para proteger al Estado. No se puede reversar. El compromiso ya está adquirido”, expresó Sánchez. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas