Contrato de los Gripen sigue en el aire: Gobierno revisa compra para reemplazar los Kfir

El contrato para la adquisición de los 17 aviones Gripen destinados a reemplazar la actual flota de Kfir de la Fuerza Aérea (FAC) continúa bajo revisión del Gobierno, pese a que el acuerdo con la compañía sueca Saab ya fue firmado.
Así lo confirmó el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa, comandante de la FAC, quien explicó que en este momento se evalúan diferentes aspectos de la negociación.
“El proceso de contratación de los Gripen tiene un contrato firmado. Es un contrato que se está evaluando en los diferentes aspectos y este es un tema de Gobierno”, expresó el comandante de la FAC.
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Colombia acordó la adquisición de 17 aeronaves Gripen —15 de configuración monoplaza y dos biplaza— por un valor superior a los 3 millones de euros.
De acuerdo con Martínez Ossa, las conversaciones en torno al acuerdo contemplan los compromisos económicos asumidos, el esquema de pagos y los beneficios derivados de la compra que deberán materializarse para el país.
“Lo que le puedo decir es que se está construyendo una solución que beneficie al país. Es un proceso de entablar comunicaciones entre la empresa que fabrica los Gripen y Colombia”, explicó.