Contraloría prende alarmas por 14.000 contratos por $4,55 billones del gobierno Petro después de segunda vuelta

Riesgos fiscales, presupuestales y contractuales: eso fue lo que advirtió la Contraloría tras detectar un incremento de la contratación pública entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. Esto a pocos días de que el gobierno de Gustavo Petro termine su periodo.
Según el informe presentado por el organismo de control, durante esas cuatro semanas se suscribieron 14.414 contratos por un valor cercano a $ 4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Ese dinero corresponde casi al costo total del proyecto del Túnel del Toyo.
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Esta contratación “exprés” ocurrió justo en el periodo luego de que se levantó la restricción de la Ley de Garantías, que se trata de una veda para que el Estado no pueda contratar en época electoral.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de la Contraloría fue el crecimiento de la contratación directa, modalidad mediante la cual se celebraron más de 11.000 contratos en ese lapso.