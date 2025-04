“Se ha dado en las últimas semanas unos días, que deben quedar ya como 20, para que el grupo que no esté concentrado no se le sigue con las mesas de negociación. Al de Calarcá no se le hizo cese al fuego, al 33 de Norte de Santander se le hizo; estamos hablando en que deben concentrarse ya en los próximos 20 días sino esas mesas de negociación que no se van a dar”, dijo el ministro.