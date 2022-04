Así las cosas, desde la Sección Segunda del alto tribunal se determinó que para no afectar el proceso , lo que tenía que tomarse era una medida cautelar mientras se emite una decisión de fondo .

Con una decisión de tan solo cinco páginas que no estaba en el radar, la extradición de Dairo Antonio Úsuga , alias Otoniel, quedó frenada provisionalmente por cuenta de una demanda presentada ante el Consejo de Estado .

Todos consideraron que ministerios, Corte Suprema y Fiscalía no les garantizaron sus derechos a sancionar, investigar, recurso judicial efectivo, la imposición de penas, verdad , justicia y reparación.

Las cuatro tendrán que dar un concepto en no más de dos días que empiezan a correr desde que sean notificados con la decisión.

Por ende, ante el aval de la Corte Suprema y el deseo del Gobierno Nacional de extraditarlo lo más pronto , advierten que “es menester mientras se resuelve a fondo esta acción constitucional, teniendo en cuenta los argumentos esbozados a lo largo de este escrito”. Estos tienen que ver con los derechos que consideran que no les fueron garantizados por varias instituciones.

La extradición estaba cantada

Este fallo no estaba dentro de los pronósticos de muchos. De hecho, se tenía previsto que a principios de mayo el máximo jefe del Clan del Golfo aterrizara en Estados Unidos, ya que en su último as bajo la manga no salió favorecido.

Se trataba de un recurso ante el Gobierno para quedarse en el país, no obstante, ya se conoció que el concepto es negativo, a pesar de que Iván Duque no lo haya hecho oficial.

Es por eso que a más de uno coge por sorpresa esta decisión, en un día en el que la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para que Nini Johana Úsuga, hermana de “Otoniel” también sea extraditada a Estados Unidos. Así las cosas, puede que sea ella quien llegue primero a Norteamérica.