Y no es para menos, estos salarios y el acceso a ese empleo no exige mayores requisitos de idoneidad, ni siquiera ser bachiller, contar con experiencia o saber leer y escribir. La única condición es ser ciudadano colombiano, mayor de 30 y 25 años de edad, respectivamente.

El abogado consideró que los secretarios del Congreso se convirtieron, sin justificación, en los funcionarios con mejor paga en el Estado, a pesar de que el decreto ya había sido derogado, es decir, que no estaba en vigencia.

La Sección Segunda de la Alta Corte mantuvo intacto el decreto y consideró que la demanda no presentó las pruebas suficientes para analizar que el salario de los secretarios fuera desproporcionado, como los certificados de ingresos.

No obstante, el Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda y aseguró que así las primas y bonificaciones sean mayores en este caso, lo anterior no implica que los secretarios ganan más dinero mensualmente que el resto de los empleados del Estado .

Araque explicó en su demanda, que los artículos que se cuestionan ponen en desventaja a funcionarios de distintas entidades, que realizan labores similares y que están lejos de recibir una suma parecida , “de ahí que son discriminatorios y no resisten la aplicación de métodos como el juicio de proporcionalidad o el test de igualdad en sus diferentes intensidades”, además desatienden el principio constitucional “a trabajo igual, salario igual”.

La jurisprudencia aseguró que los representantes a la Cámara ganan más que los secretarios, sin embargo, que la verdadera razón para que sea legal el decreto es que el Gobierno sí tiene competencia para definir quiénes deben o no deben recibir la prima y pertenecer a los niveles directivos.

“El Gobierno nacional, en ejercicio de sus competencias, retribuye su especial labor y, de ese modo, desarrolla los mandatos constitucionales, por ello, no se acepta el argumento invocado por el actor, según el cual no conllevan una dignidad que amerite una asignación especial, pues, precisamente, el constituyente consideró que su especialidad e importancia era tal, que creó los cargos y no exigió, para su desempeño, requisitos diferentes a los señalados en el ordenamiento superior”, se lee en el fallo.