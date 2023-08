El aludido, Carlos Meisel, del Centro Democrático , le contestó: “Vamos al debate público. No aquí en twitter @CathyJuvinao donde uds me llevan amplia ventaja. Yo no sé cómo se mueve esto, uds si. Póngame hora y lugar y lo discutimos. Si quiere en vivo en la red de su preferencia” .

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, votó en favor del proyecto, pero resaltó que tiene dudas sobre su constitucionalidad.

“Creo que aquí hay un problema jurídico profundo y este proyecto no va a pasar el examen de constitucionalidad. Se cometieron errores por el afán y por el absurdo de no discutir a fondo y no ser claros con la ciudadanía. (...). Hay una afectación a derechos adquiridos, porque no estamos hablando solo de la reducción al salario de los congresistas, sino que tiene implicaciones en muchos funcionarios públicos que tienen derechos laborales adquiridos”, señaló.