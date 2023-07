Así fue la llegada del presidente Petro a su primera instalación del Congreso

Asimismo, causó curiosidad que algunos no vieron al jefe de Estado llegar al evento de instalación del Congreso con cúpula militar, sino con sus ministros. Aunque en el ingreso al recinto se le vio saludando a integrantes de la Fuerza Pública que estaban allí.

“Este no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante, por lo menos tener claro la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va”, fue el primer mensaje del mandatario a los congresistas que estaban en el Capitolio.