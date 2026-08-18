¿Lo multaron por llevar ayudas humanitarias? Esto pasará con los comparendos, según la ANI

Luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, a través de las diferentes carreteras del país, los transportadores se han movilizado al Chocó, Cali y el Eje Cafetero con las ayudas que han recogido gracias a la solidaridad de los colombianos. En ese camino, se presentaron casos de comparendos a conductores que llevaban suministros para atender a los damnificados. Los casos se dieron en Córdoba y Tolima. Este último fue en el peaje de Cajamarca, vía hacia Pereira. Allí la multa se dio por presuntamente registrar un sobrepeso de 60 kilos en lo permitido por la normativa para mover por carretera. Según lo denunciado, el comparendo fue por 1.200.000 pesos.

Ante esto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó a través de un comunicado que atendiendo el carácter humanitario, adoptarán la instrucción dada desde el Ministerio de Transporte y los comparendos a los dos vehículos “no tendrán trámite ni se cobrará la multa”.

Esta decisión se da en medio de varias decisiones que adoptó MinTransporte durante el fin de semana entre las cuales también estuvo el no cobro de peaje a los vehículos que se movilizaron en los corredores Armenia-Pereira-Manizales-, Bogotá-Girardot-Ibagué-Cajamarca, Buga-Buenaventura y el Valle del Cauca. Lea también: ANI habilita paso sin peaje para maquinaria y ayudas humanitarias por emergencia sísmica “Resulta inexplicable que un vehículo que lleva ayuda para familias que lo han perdido todo termine sancionado por desconocimiento de una instrucción que busca precisamente facilitar esa ayuda”, mencionó a través de un comunicado Elsa Noguera, ministra de Transporte. La funcionaria también ha hecho un llamado a la flexibilización de algunas medidas y a garantizar que las respectivas ayudas que se transportan por los diferentes corredores viales lleguen a su destino. “La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es clara: la emergencia es la prioridad. Les pido a todos los concesionarios que se alineen con ella y garanticen que estas medidas sean conocidas hasta por el último funcionario que está en una báscula, un peaje o un punto de control”, puntualizó Noguera.

En un tono similar, la ANI informó que en coordinación con los concesionarios se comunicarán medidas excepcionales establecidas durante la emergencia ocasionada por el terremoto para que la movilización de alimentos, agua y medicamentos no se obstaculicen en peajes, estaciones de pesaje y puestos de control. Siga leyendo: Así lideran la primera y segunda dama las ayudas tras el terremoto Preguntas y respuestas