¿Lo multaron por llevar ayudas humanitarias? Esto pasará con los comparendos, según la ANI

Luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, a través de las diferentes carreteras del país, los transportadores se han movilizado al Chocó, Cali y el Eje Cafetero con las ayudas que han recogido gracias a la solidaridad de los colombianos. En ese camino, se presentaron casos de comparendos a conductores que llevaban suministros para atender a los damnificados.
Los casos se dieron en Córdoba y Tolima. Este último fue en el peaje de Cajamarca, vía hacia Pereira. Allí la multa se dio por presuntamente registrar un sobrepeso de 60 kilos en lo permitido por la normativa para mover por carretera. Según lo denunciado, el comparendo fue por 1.200.000 pesos.