El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro Burgos , no deja de generar reacciones. Tras la visita del jefe de Estado durante la mañana del lunes, ambos han recibido una avalancha de críticas y cuestionamientos por reunirse en medio de una investigación judicial que los relaciona a ambos.

El mismo Nicolás, y su exesposa Day Vásquez dijeron, tras quedar en libertad condicional, que el presidente no tenía conocimiento del supuesto ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial.

La pregunta es si la advertencia incluía al presidente Gustavo Petro por dos razones. Primero por su rol de padre, que le otorga ciertos beneficios ante la justicia por grado de consanguinidad; y segundo porque, por lo menos hasta ahora, el jefe de Estado ha salido limpio en medio de ese escándalo y no se le ha abierto investigación alguna.

Textualmente, el togado dijo: “le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra de las personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado, sin que se limite ese ejercicio de legítimo derecho a la defensa”.

Pese a que ambos dijeron que se trató de un encuentro familiar y que no tuvo “nada que ver con política”, la visita de Petro a su hijo despertó las dudas si esto podría llegar a tener implicaciones legales, porque aunque el escándalo valió para que las autoridades pusieran la lupa sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, el hoy mandatario no está vinculado a la investigación.

Además, la Fiscalía no ha revelado ninguna declaración o prueba que insinúe que el jefe de Estado sabía de esas actuaciones ilícitas y los presuntos hechos de corrupción.

Más tarde, se justificó en una entrevista diciendo que no había criado a su hijo y que no había podido enseñarle valores durante su época de infancia porque no lo vio crecer.

Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre si ese encuentro estaba permitido o no. Mientras eso ocurre, el presidente y su hijo dijeron haber quedado en buenos términos familiares, aunque Petro insistió en que respetará la separación de poderes y permitirá el trabajo independiente de las autoridades.

Aún así, no hay claridad si el imputado perdería su beneficio de libertad condicional, todo por las advertencias del juez sobre las cosas que tiene prohibidas dentro de la investigación, y que este mismo dejó claro con que si llegaba a incumplir cualquiera de esos puntos “podría revocarse estas medidas no privativas de la libertad y solicitarse una medida más gravosa”.

Sin embargo, varios juristas han defendido que el encuentro era legítimo porque el presidente Gustavo Petro no está vinculado al caso.

Si bien los hechos que se investigan tienen que ver con la campaña presidencial “Petro Presidente”, el jefe de Estado como tal no está siendo investigado dentro de este caso.

Uno de los abogados que defiende esa tesis es Santiago Trespalacios. Según él, Nicolás Petro no vulneró su “libertad condicional”–que es como se le conoce popularmente– al reunirse con su padre.

Tal como explicó él, las condiciones del juez fueron no salir del país, presentarse cuando sea requerido, no salir del área metropolitana de Barranquilla y no reunirse con personas relacionadas con este proceso.

“La última de las condiciones es la más polémica; sin embargo el juez de manera clara estableció que no podía reunirse con las personas relacionadas con la matriz de negociación, es decir, con las personas que él ha vinculado al caso o que son investigados por la Fiscalía”, y agregó que “el presidente no es investigado dentro de este proceso” porque, entre otras cosas, la Fiscalía no tiene competencia para procesarlo.

“La prohibición de no hablar con el Presidente, que además es su padre, debía constar expresamente y se interpreta de manera restrictiva”, concluyó el abogado Trespalacios.