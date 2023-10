En ese Protocolo, como se plasma en el documento enviado por el general Giraldo, se asume el compromiso de no afectar derechos y libertades de la población civil ni ejecutar “actos de violencia o de discriminación” contra ella.

Además, el EMC y los militares se comprometen a “no incurrir en infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, que es la rama del derecho internacional que establece reglas para los conflictos armados.

En particular, las disidencias y la Fuerza Pública establecen que no incumplirán el Protocolo II de 1977, que le sumó a los Convenios de Ginebra algunas pautas para los conflictos armados internos, los no internacionales.

La determinación del general Giraldo, en función de lo decretado por el Gobierno y por la mesa de diálogos, es que no se realicen operaciones militares ofensivas, así como tampoco operaciones especiales de la Policía. No obstante, “señores Comandantes, debe quedar claro que no se limita el derecho a la legítima defensa propia y de un tercero, así como la defensa y protección de los derechos y libertades de la población”.

Otro punto importante es que la información que el EMC y las Fuerzas Militares hayan tenido hasta el inicio del cese al fuego, que se puso en marcha el 17 de octubre, no puede usarse como ventaja militar.

Mientras, el Gobierno nacional —y, con ello, las Fuerzas Armadas—, se comprometió a “proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para asegurar la integridad de los integrantes del Estado Mayor Central”.