Este beneficio, a favor de los nacionales titulares de licencias con residencia en su territorio o que estén allí por fines turísticos, aplicará siempre que tengan la edad mínima exigida. En el caso de residentes, la licencia tendrá vigencia hasta la fecha concedida por el Estado de origen y para los turistas, una vigencia máxima de 180 días.

El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes González, expresó su satisfacción por el acuerdo: “Es otro de nuestros logros tempranos y una noticia muy importante para todos los colombianos. Gracias a la firma del acuerdo se beneficiarán cerca de 9.000 colombianos, que de manera temporal circulan por las vías argentinas, así como a los 3.500 argentinos que se movilizan en Colombia”.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo, manifestó su compromiso por continuar trabajando por los colombianos en el exterior y recordó que se está trabajando en negociaciones para este mismo acuerdo con Italia, Francia, Hungría y Emiratos Árabes.

Es importante mencionar que el reconocimiento recíproco de la licencia de conducción no aplica en tres situaciones especiales.

Cuando el solicitante no es nacional de los estados parte del acuerdo, cuando la licencia de conducir haya sido expedida u otorgada por reconocimiento o canje con un tercer Estado, cuando el formato de la licencia de conducir no corresponda al último establecido por el país de origen y cuando la licencia de conducir no se encuentra vigente en la categoría que solicita para el reconocimiento.