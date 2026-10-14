Colombia inaugura embajada en Jerusalén y afianza el acercamiento con Israel; ¿qué dicen desde Palestina?

Tal como lo prometió el presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña, Colombia inauguró este miércoles su embajada en Jerusalén. El canciller Omar Bula encabezó la ceremonia que, según la Cancillería, marca un paso para reconstruir la relación con Israel y ampliar la cooperación entre ambos países. La cartera de Relaciones Exteriores presentó la apertura como el cumplimiento de ese compromiso electoral y señaló que la nueva sede busca fortalecer la confianza mutua y avanzar en una agenda bilateral. Hace semanas se anunció que la embajadora Tania Gilinski estará al frente de la sede. Allí, el Gobierno espera impulsar iniciativas en seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología. Esos serán los sectores sobre los que se concentrará el trabajo anunciado por la Cancillería. La misión también tendrá entre sus funciones brindar apoyo a los colombianos en ese país. En su anuncio, la Cancillería destacó que la representación diplomática trabajará para “convertir las oportunidades de esta alianza estratégica en resultados concretos para los colombianos”.

Sin embargo, hasta el momento la información divulgada no detalló cuáles serán los acuerdos específicos, montos de inversión ni plazos para desarrollar las iniciativas mencionadas.

Por su parte, la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, celebró esta decisión. ”¡Es oficial! ¡Queda establecida la Embajada de Colombia en Jerusalén! ¡Mazal tov y muchos éxitos en esta nueva etapa! Que sea un paso más en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre nuestras naciones! ¡Israel y Colombia siempre unidas!”, escribió.

Con el canciller Omar Bula en Israel, Aisen confirmó que las reuniones se “enfocarán en los temas bilaterales que abordaremos en nuestro trabajo diario —política, economía, comercio, cooperación— para seguir fortaleciendo las relaciones entre nuestros países”.

Otros acercamientos con Israel

La inauguración se suma a otras decisiones con las que el Gobierno ha marcado su acercamiento a Israel. Entre ellas está el retiro del apoyo de Colombia a la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), un antecedente que acompaña la apuesta de la administración por recomponer los vínculos diplomáticos. Esta determinación no solo es una acción geopolítica, sino que también es una muestra simbólica de que ahora las relaciones internacionales colombianas estarán del lado israelí, marcando una distinción determinante con su antecesor. El Gobierno de De la Espriella comunicó formalmente el retiro el 18 de septiembre de 2026 y la Corte lo confirmó cuatro días después. En su momento, la Cancillería explicó que la determinación se tomó en ejercicio de la facultad constitucional del presidente de dirigir las relaciones internacionales. Es necesario recordar que Colombia participaba como Estado interviniente, no como demandante. Su actuación se sustentaba en el artículo 63 del Estatuto de la CIJ y buscaba aportar su interpretación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, cuyas disposiciones están en discusión en el caso. La demanda fue presentada por Sudáfrica en diciembre de 2023 y continuará pese al retiro colombiano.

Los cuestionamientos de Palestina

Esta apertura de la embajada colombiana en Israel provocó el rechazo del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina. En un comunicado, sostuvo que la inauguración en Jerusalén constituye “una grave violación del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, así como una afrenta al pueblo palestino y a sus legítimos e inalienables derechos nacionales”.

El Ministerio señaló que la medida contraviene las resoluciones 476 y 478 de 1980 del Consejo de Seguridad de la ONU. También advirtió que la apertura de la embajada socava el consenso internacional sobre el estatuto jurídico de la ciudad y menoscaba los derechos del pueblo palestino. Bajo ese argumento, le pidió a Colombia a cumplir sus obligaciones internacionales y respetar las resoluciones de Naciones Unidas.