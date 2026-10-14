Colombia inaugura embajada en Jerusalén y afianza el acercamiento con Israel; ¿qué dicen desde Palestina?

Tal como lo prometió el presidente Abelardo de la Espriella durante la campaña, Colombia inauguró este miércoles su embajada en Jerusalén. El canciller Omar Bula encabezó la ceremonia que, según la Cancillería, marca un paso para reconstruir la relación con Israel y ampliar la cooperación entre ambos países.
La cartera de Relaciones Exteriores presentó la apertura como el cumplimiento de ese compromiso electoral y señaló que la nueva sede busca fortalecer la confianza mutua y avanzar en una agenda bilateral.
Hace semanas se anunció que la embajadora Tania Gilinski estará al frente de la sede. Allí, el Gobierno espera impulsar iniciativas en seguridad, comercio, inversión, agricultura, ciencia y tecnología. Esos serán los sectores sobre los que se concentrará el trabajo anunciado por la Cancillería.
La misión también tendrá entre sus funciones brindar apoyo a los colombianos en ese país. En su anuncio, la Cancillería destacó que la representación diplomática trabajará para “convertir las oportunidades de esta alianza estratégica en resultados concretos para los colombianos”.