Solo nos supera México, Colombia ya es el segundo país con más retenidos irregulares en EE.UU.

En diálogo con este diario, Andrés contó que compró tiquetes hacia México y desde allí atravesó la frontera persiguiendo el mal llamado sueño americano. “Fueron condiciones muy difíciles. Todo el tiempo tuvimos miedo a que nos devolvieran hasta que al final pasó. Estando en la frontera Sur, una patrulla gringa cogió a un grupo de indocumentados y nos retuvo durante menos de un día. Luego fuimos enviados otra vez a México y deportados desde allí”, contó el antioqueño que prefirió guardar su nombre bajo reserva.

Como él, Andrés conoció a decenas de colombianos que vivieron la misma travesía que él y que, finalmente, fueron devueltos con malos tratos y advertencia de no regresar. “Intenté sacar la visa dos veces y no me la dieron. Con esta deportación es casi que imposible. Nos dijeron mucho que no insistiéramos en volver”, dijo.

Pero, pese a esas advertencias explícitas del gobierno de Joe Biden de no migrar a su país, los colombianos siguen aumentando la cantidad de retenidos de manera progresiva. Según la Patrulla Fronteriza, durante enero fueron retenidos 9.000 colombianos, en febrero 13.000 y en marzo 17.491, lo que se traduce en que el mes pasado casi que duplicó el primer registro del año.

Pero el aumento es aún más evidente si se mide en años fiscales de EE.UU., los cuales van desde octubre de un año hasta septiembre del siguiente.

Cifras oficiales muestran que durante 2020 se detuvieron a unos 2.000 colombianos, en 2021 a otras 10.000, y en 2022 la cifra se elevó hasta 130.970. Ahora, en lo que va de este año fiscal, las patrullas estadounidenses han retenido a 92.000 connacionales, lo que significaría un aumento de alrededor del 28% para cuando cierre el año.