Colombia, en guardia por el volcán del Ruíz: estas son las medidas

“No estamos diciendo que mañana, esta noche, la próxima semana o en un mes el volcán va a hacer erupción, porque no hay elementos científicos para entregar esa información. Todas estas son acciones preventivas”, dijo el director encargado de la entidad, Luis Fernando Velasco, precisando que ya se ordenó la evacuación de las primeras 40 familias de los territorios más próximos al Nevado.

Según el jefe de Estado, el Gobierno está atendiendo la situación “de primera mano”. En esa línea, la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) articula esfuerzos para coordinar acciones buscando proteger la vida de las comunidades de la zona de influencia, en particular en Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío.

No obstante, en la región hay controversia tras conocerse que Carlos Marín, alcalde de Manizales –uno de los territorios en riesgo–, está de vacaciones en plena emergencia: “Modificar los tiquetes tiene un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”, respondió.

El geólogo John Londoño Bonilla, director de Geoamenazas del Servicio Geológico (SGC), le dijo a EL COLOMBIANO que, si bien hay una probabilidad de erupción “en días o semanas”, no es un hecho inminente. No obstante, instó a no bajar la guardia, teniendo en cuenta que “el volcán sigue muy inestable, por lo que es el momento oportuno para que haya mayor preparación”.

Al advertir que el Ruiz continúa “con una inestabilidad importante en materia sísmica”, Londoño sostuvo que antes del 24 de marzo había en promedio 50 sismos en la zona del volcán. Sin embargo, ahora ese promedio diario ha escalado hasta 10.000: “El Ruiz está en un proceso eruptivo hace 10 años y la normalidad en cuanto a sismos es relativa”, agregó.