No obstante, entendemos que por fuera de la semana 24, las mujeres que no estén cobijadas por estas tres causales y los profesionales de la salud seguirán corriendo el riesgo de ser perseguidos por la justicia por practicarse o practicar un aborto.

¿Se frenan las investigaciones en la Fiscalía contra mujeres que habrían abortado?

LC: No sabemos si este fallo tendrá consecuencias en retrospectiva, pero sí se consideraría que la Fiscalía tomen medidas consecuentes con este fallo.

¿Esta decisión resuelve las barreras de acceso al aborto?

LC: Con esta despenalización los profesionales de la salud y otras instituciones, que no conciban el aborto, pueden empezar a poner barreras para que las mujeres no accedan al aborto. Llevando la gestación hasta después de la semana 24 para que ya no puedan acceder a él. Nuestro llamado siempre ha sido a que se elimine el delito del aborto, es decir, despenalización de forma que la discusión sobre la regulación se de en el ámbito sanitario y no en el ámbito de lo penal.