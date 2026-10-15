Colombia anunció su retiro del Grupo de La Haya tras su visita a Israel

El canciller Omar Bula anunció el retiro de Colombia como Estado miembro y copresidente del Grupo de La Haya, una alianza internacional creada en enero de 2025 que, según Bula, tiene como objetivo aislar y atacar a Israel.

“Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya. Rechazamos ese enfoque”, afirmó el canciller.

El Grupo de La Haya fue creado el 31 de enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica. Con la salida de Colombia, Bolivia y Honduras, ya son tres los países que han abandonado el bloque.

El anuncio se hizo desde Israel, donde el canciller se encuentra tras reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y participar en la apertura de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén.