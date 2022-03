En cambio, en mayo de 2020 el virus estaba en un franco ascenso, no había vacunas disponibles y el grueso de la población era susceptible a infectarse. Además, pese a que el Gobierno Nacional comenzó a priorizar las pruebas covid –las EPS solo las autorizan para personas vulnerables–, la vigilancia epidemiológica es más juiciosa ahora. Según Our World in Data, en mayo de 2020 el país hacía 0.24 pruebas por cada 1.000 habitantes, pero ahora practica 0,48 por cada 1.000 personas.

No obstante, el caso de China es particular, porque desde que identificó el virus ha tenido las medidas más estrictas de confinamiento, lo que impidió que el grueso de su población no se contagiara y no tuviera inmunidad por esa vía.

El profesor Agudelo indicó, sin embargo, que con la vacunación sería suficiente para adquirir protección. “Ómicron, que representa la mayor cantidad de casos en China, es una variante escape, que resta efectividad a las vacunas”, dijo.

Y añadió que si bien las dosis anticovid siguen protegiendo contra formas graves de covid-19, pueden perder efectividad frente a cuadros leves