Clínica Medical suspende servicios en cuatro sedes en Bogotá por deudas de las EPS

La Clínica Medical anunció la suspensión de varios de sus servicios en Bogotá debido a problemas financieros derivados de deudas pendientes por parte de las EPS. A través de un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a problemas de caja. “Debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores, la institución se ha visto en la necesidad de adoptar medidas operativas relacionadas con la prestación de servicios en algunas de sus sedes”, señaló. Según informó la institución, la medida rige a partir de hoy y afecta a los siguientes centros: “Sede Santa Juliana, Sede Norte, Sede Américas y Sede Toberín”. En estas ubicaciones será donde se dejarán de prestar los servicios de atención a los pacientes. Además, la clínica indicó que en su sede de Kennedy se cerrarán áreas clave como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para adultos, el cuidado intermedio adulto, los servicios de hemodinamia y diálisis, lo que impactará la atención de pacientes con enfermedades con condiciones críticas. La institución también señaló que evalúa el impacto de estas medidas en su personal. “En relación con el Talento Humano, la misma área estará realizando el análisis correspondiente y se comunicarán de manera individual las decisiones que resulten aplicables”, agregó.

Debido a que esta no es una determinación cualquiera, la clínica reconoció las implicaciones de la decisión y reiteró su compromiso con la comunicación hacia sus usuarios. “Somos conscientes del impacto que estas medidas pueden generar y reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación oportuna y transparente frente a cualquier novedad”, concluyó. Hasta el momento, no se ha precisado por cuánto tiempo se mantendrán las suspensiones ni las medidas que se adoptarán para mitigar el impacto en los usuarios. La institución no señaló cuales son las EPS que han incumplido con los pagos.

¿Rastros de la crisis del sistema?

Esta decisión de la Clínica Medical es una más de las que se han desencadenado esta semana a causa del estado actual del sistema de salud, que cada vez más parece estar bajo una crisis inminente. Ya no solo se trata de la demora en la entrega de medicamentos y de las filas para reclamarlos, sino también de que, poco a poco, diferentes entidades a nivel nacional empiezan a alertar sobre fallas internas. Por ejemplo, una de estas alertas la lanzó el Instituto Nacional de Cancerología hace una semana. En un principio, el pasado 1 de mayo, la entidad indicó que dejaría de prestar servicios integrales de salud a nuevos pacientes afiliados a esa EPS, tras no lograr un acuerdo en las negociaciones contractuales. No obstante, luego se logró un acuerdo entre el Instituto Nacional de Cancerología y el agente interventor de la Nueva EPS, en el que se anunció la continuidad de la atención de pacientes con cáncer en ese centro médico. La información se dio a conocer después de una reunión que sostuvieron la directora, la doctora Carolina Wiesner, y el agente interventor de la aseguradora, Jorge Iván Ospina.