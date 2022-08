“Raponear y atracar a los colombianos no es un deporte, queridos jueces, es un delito”, aseguró López en una entrevista con la emisora Blu Radio.

López calificó las cárceles actuales como centros de profesionalización del crimen. Y dijo que no se puede meter a un ladrón de celulares en el mismo lugar que presos como alias Matamba, cabecilla aliado del Clan del Golfo que se fugó de La Picota.

Señaló, además, que algunos jueces indican que algunos atracadores roban por “falta de oportunidades”, pero López dijo que sí les están dando oportunidades a los jóvenes. “El trabajo de los jueces no es dar excusas, es dar sentencias” , concluyó.

“Me tocó denunciar en algunos casos a esos miembros de la Policía que cogieron a golpear a un muchacho sin razón y lo metieron a un portal de TransMilenio , como si fuera un sitio para retener gente. No es blanco o negro, sí hubo abusos de la Policía contra gente que estaba protestando pacíficamente”, dijo López.

No obstante, dijo que también es cierto que hubo gente que no estaba haciendo una protesta pacífica. Por ello, señaló que sí hubo ciudadanos que “se encapucharon, usaron armas contundentes y atentaron contra la vida de otros”. Por ello, concluyó que los detenidos no están ahí “por capricho de la Policía”.