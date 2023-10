Entre lo más importante, comentado por la alcaldesa, es que mientras ella “no acepte cambiar el contrato, no se cambia” , ya que según Claudia, a esta altura no se puede cambiar nada de lo que ya se pactó en los contratos.

La alcaldesa reiteró que por más que él sea el presidente, no se puede hacer ningún cambio y que todo seguirá tal como se firmó. Además, que según información de la Embajada de China, “el presidente Xi Jinping no habla de temas contractuales, habla de temas de Estado”.

“La propuesta del presidente es parar el contrato actual, demorarnos ocho años más, pagar 12 billones de pesos más, que tendrán que pagar los colombianos de sus impuestos, para que el tramo entre la primera y la 72 sea subterránea, porque al presidente no le preocupa que en el sur sea elevado”, detalló Claudia López sobre Petro.

Y añadió: “ni la primera ni la segunda línea tienen reversa. Aquí, mientras tú y yo estamos conversando, en la primera línea del metro de Bogotá, que sacó adelante la alcaldía anterior su contrato, yo lo que he hecho es ejecutarla están trabajando 4.500 personas. Va al 25% de ejecución la obra. Y claro, el presidente tiene una opinión distinta y hubiera preferido parar ese contrato. ¿Por qué no se ha parado? Porque yo no he dejado parar el contrato”.