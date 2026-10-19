Chocó recibió nueve ambulancias y el Gobierno anunció hospitales en 11 municipios y uno de tercer nivel

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la llegada de nueve ambulancias al Chocó, como parte de las medidas del Gobierno nacional para fortalecer la atención en salud en el departamento. Los vehículos, financiados por el Ministerio de Salud y Protección Social con recursos del Presupuesto General de la Nación, serán distribuidos en nueve municipios.
El mandatario también informó que avanzan proyectos para construir o fortalecer hospitales de primer y segundo nivel en 11 municipios y uno de tercer nivel para el departamento, con el propósito de ampliar la capacidad de atención médica.