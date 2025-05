Defensa de Chiquita Brands y sus reparos para no indemnizar a víctimas: sostiene que hubo compra de testigos

En junio de 2024, el Tribunal del Distrito Sur de Florida encontró responsable a Chiquita por las consecuencias violentas que su colaboración con las AUC causó en la población colombiana, y fue condenada a pagar 38 millones de dólares a las víctimas. A mayo de 2025, la multinacional no ha pagado un centavo de la indemnización que le fue adjudicada.

El argumento central de la apelación es que Chiquita fue víctima de un entorno coercitivo en el que no tuvo más opción que cumplir con las exigencias de los grupos armados ilegales. En 1997, la situación cambió cuando los paramilitares de la Casa Castaño tomaron control del Urabá y exigieron que la empresa desviara los pagos hacia ellos. Según se lee en el documento, le ordenaron a Charles Keiser, gerente de Banadex, pagarle a ellos o, de lo contrario, sería declarado objetivo militar.

En su defensa, Chiquita argumenta que buscó asistencia de la Fuerza Pública colombiana ante las amenazas constantes, pero que esta no fue capaz de brindar protección efectiva . Como resultado, la empresa recurrió al pago de sumas de dinero a grupos armados, específicamente a las Farc, lo que cataloga como pagos por extorsión, no como financiación al terrorismo.

La multinacional no ha indemnizado a las víctimas. FOTO: Colprensa

“De 1997 a 2004, Chiquita pagó un promedio anual de US $212.500 en pagos de extorsión a las AUC, lo cual representó menos del 0.04 % de sus ingresos anuales por cocaína”, estipula la apelación. Al respecto, el jurado concluyó que los pagos realizados por la empresa estaban relacionados con el asesinato de ocho personas, ya que la compañía era plenamente consciente de los objetivos de la organización armada y su apoyo generaba un “riesgo previsible de daño”. Esta conexión, según el jurado, hacía a Chiquita responsable por facilitar actos violentos en la región.

No obstante, en su apelación, la multinacional solicita que se revoque ese fallo y se reconozca que, si bien existieron pagos, no hay pruebas concretas que los vinculen directamente con los crímenes ocurridos. Chiquita argumenta que no existe evidencia que demuestre que esos recursos fueron utilizados específicamente para cometer asesinatos.

Además, en su recurso legal, Chiquita Brands pide a la Corte de Apelaciones que se tenga en cuenta información que implicaría a uno de los abogados de las víctimas, Terrance Collingsworth, en una supuesta manipulación de testigos. La multinacional señala a Collingsworth de haber entregado dinero a “Pedro Bonito” y a José Lugo Mangones, alias “Carlos Tijeras”, para que entregaran testimonios favorables a las víctimas.

En una entrevista concedida a El Tiempo en octubre pasado, Collingsworth admitió que enfrenta una denuncia en Colombia por un supuesto soborno a testigos. Sin embargo, afirmó que las acusaciones provienen falsamente de Chiquita Brands y la multinacional minera Drummond —también investigada en el país por presunta financiación de grupos paramilitares—, y aseguró que únicamente cubrió gastos de viaje con el fin de contactar a los testigos y sus abogados.