El presidente del Partido Liberal, César Gaviria, aseguró que la reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso “no tiene ni un artículo para defender”.

La afirmación del líder de la colectividad roja, que le pone a la bancada petrista 46 votos en de los 296 escaños que tiene el Capitolio, se da en medio de los reparos que están encontrando varios legisladores al proyecto con el que Petro pretende recaudar $22 billones.

“Yo no sé cómo se les ocurrió. Esto no tiene un artículo para defender, ni uno, no hay un solo artículo que uno diga que de esto hay que pelear. No hacen sino daños, daños y daños”, aseguró César Gaviria.

Ese apunte lo dio el exmandatario durante una reunión con la bancada del Partido Liberal para analizar el proyecto que está en trámite en el legislativo. Incluso después del encuentro que se llevó a cabo en la noche del martes Gaviria presentó un documento con once cuestionamientos que tiene al articulado.