De hecho, según informó el Instituto Nacional de Salud (INS), ya hay 10 personas contagiadas con la viruela del mono a nivel nacional. Cinco están enfermas y otras cinco ya se recuperaron y “en sus contactos no se generaron nuevos casos”, señaló el INS.

La directora del INS, Martha Ospina, le dijo a EL COLOMBIANO que es “sumamente difícil” saber qué tan probable es que se presenten casos de la viruela del mono de circulación comunitaria. Es decir, que ya no tengan una relación clara con viajes o viajeros al exterior, algo que hoy sucede, por ejemplo, con el covid-19.

A nivel internacional, los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que ya hay cerca de 14.000 personas que contrajeron la viruela del mono en 70 países. Otras cinco personas han muerto, todas en África.

El promedio de contagios que se registran cada semana a nivel mundial pasó de un promedio de 146.8 el pasado 19 de junio a 561,57 este 19 de julio, según las cifras de Our World in Data. Es evidente que la situación se está agravando, aunque aún no es claro qué tan alto es el riesgo.