“Eran los escoltas del presidente”: Gobierno responde por hombres armados tras episodio con Yahir Acuña

Carlos Ríos, director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), salió a aclarar la presencia de hombres armados, vestidos de civil, en un evento que tuvo el presidente Abelardo de la Espriella con el cuestionado alcalde de Sincelejo, Yair Acuña. El encuentro tuvo lugar en Coveñas, Sucre.
Durante la reunión, el jefe de Estado cuestionó al alcalde por sus antecedentes judiciales y administrativos. Puso en duda que los recursos de la Nación destinados a Sincelejo deban quedar bajo control directo de la Alcaldía y anunció que buscará mecanismos para garantizar que esos recursos sean ejecutados sin que pasen por el manejo del gobierno local.
“Simplemente explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción. Tiene un video en donde indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales. Está muy equivocado”, le dijo el presidente mirándolo a los ojos.
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