Caso Odebrecht: Fiscalía imputará a Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David Zuluaga y a la exministra Cecilia Álvarez

Las investigaciones indican que Zuluaga, así como su gerente de campaña, ocultaron información sobre la financiación de Odebrecht. Por ello, imputará a Óscar Iván Zuluaga los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, mientras que David Zuluaga Martínez el delito de fraude procesal.

Para la Fiscalía, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), pues le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña – Gamarra, adicionado a la ‘Ruta del Sol II’.

“Es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa – Glen participar en la adición del tramo Ocaña – Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja”, concluyó el ente.

Por último, se archivó la investigación contra la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona, como posible responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

La exfuncionaria era investigada por supuestas conductas ilícitas al participar en el CONPES que modificó el plan de inversión de la ‘Ruta del Sol y permitió adicionar la construcción del tramo Ocaña – Gamarra. “Los denunciantes indicaron que, con esa intervención, la exfuncionaria favoreció el proyecto fluvial sobre el río Magdalena que impulsaban sus familiares y permitió que tuviera una vía principal de acceso”.

Sin embargo, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia no encontró configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pues la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. También se descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual.