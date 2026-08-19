Mamá de Kevin Acosta le pidió al presidente del Senado impedir la salida del país de Petro

La muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que padecía hemofilia y falleció tras permanecer varias semanas sin recibir el medicamento que requería para su tratamiento, sigue generando consecuencias judiciales y políticas.
Esta vez, Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del menor, envió una carta al presidente del Congreso, Honorio Henríquez, en la que solicitó que no se autorice la salida del país del expresidente Gustavo Petro mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.
La petición se conoce pocos días después de que la Fiscalía anunciara que el próximo 24 de agosto realizará una audiencia de imputación de cargos contra Luis Óscar Gálvez Mateus, entonces interventor de la Nueva EPS, así como contra otros funcionarios vinculados al proceso por la muerte del menor.