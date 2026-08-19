Caso Kevin Acosta: Fiscalía citó a audiencia de imputación a funcionarios de Nueva EPS por presunto homicidio culposo

La Fiscalía General de la Nación llevará a cabo el próximo lunes 24 de agosto una audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a la investigación por la muerte de Kevin Acosta, un menor que padecía hemofilia y cuyo caso desató cuestionamientos por una posible negligencia en la atención recibida en la Nueva EPS.

Entre los citados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, quien para entonces se desempeñaba como interventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, en ese momento auditor de concurrencia y gerente regional; y las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.

La investigación también está relacionada con la presunta filtración de la historia clínica del menor.

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La investigación también derivó en la remisión de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el propósito de que se determine si existen responsabilidades del expresidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de violación agravada de datos personales y homicidio culposo.

La Fiscalía señala que Petro habría tenido la condición de garante dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica del menor.

Cabe recordar que el caso de Kevin Acosta generó una profunda indignación a nivel nacional luego de que, en medio de un Consejo de Ministros, el encargado de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el presidente Gustavo Petro aseguraran que su muerte se debió, entre otras cosas, a que la madre del niño lo dejó subir a una bicicleta y que este tuvo un accidente.

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“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el entonces presidente Petro.