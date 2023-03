Murió Gabriel Enrique González, hombre que estaba en prisión por asesinar a su hijo en Melgar

Gabriel Esteban fue asesinado por su padre el 4 de octubre de 2022. El confeso homicida había recogido al pequeño en la casa de su madre, Consuelo Rodríguez, con la excusa de llevarlo a comer helado, pero en realidad terminaron en un hotel en Melgar.

Cubillo, el asesino, y su exesposa Rodríguez, habían pasado por una convulsa separación que llegó, incluso, a los estrados de una Comisaría de Familia de Bogotá.

La relación de la pareja estaba fracturada y al momento del homicidio Cubillos quiso torturar a su excompañera sentimental amenazándola con que le quitaría la vida al pequeño Gabriel Esteban. Cuando perpetró el crimen le envió fotografías del cuerpo sin vida del menor de edad.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un vídeo en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, relató en ese entonces Consuelo Rodríguez en diálogo con Blu Radio.

El homicida Gabriel Enrique González Cubillos fue capturado en octubre tras ser señalado del delito de cohecho, pues intentó sobornar a la Policía en un retén de control de los uniformados. Fue señalado también por homicidio agravado.