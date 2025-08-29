Carlos Fernando Galán le pidió la renuncia protocolaria a los alcaldes de las 20 localidades de Bogotá, este fue el motivo

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes de las diferentes localidades del Distrito Capital. Así lo confirmó Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno. De acuerdo con el funcionario de la administración de Galán, esta medida se tomó como una forma de evaluar a quienes dirigen las localidades bogotanas. “La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”, escribió en sus redes Quintero. Lea también: Los detalles del atraco masivo a bar de citas en Bogotá; esto dicen las autoridades “Hemos avanzado, sin embargo. el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, concluyó el secretario de Gobierno justificando la petición de la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes menores.

La solicitud de la renuncia protocolaria estaría coincidiendo con un informe que, según medios nacionales, se espera que prontamente publique la Contraloría de Bogotá respecto a presuntas irregularidades de contratación en las administraciones locales. Otro de los motivos de la petición de las renuncias protocolarias serían los niveles de gestión de algunas alcaldías locales, siendo uno de los denunciantes de estos indicadores el concejal Daniel Briceño.

De acuerdo con datos de la Alcaldía Mayor, la localidad con mayor ejecución presupuestal es Los Mártires con un 70,17 %, seguida de Ciudad Bolívar con un 59,07 % y Fontibón con 54,56 %.