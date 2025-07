Según el ente investigador, la interceptación no corresponde a una conversación realizada en Bogotá , ni fue hecha dentro de la investigación por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay . La comunicación data del pasado 9 de junio, dos días después de que ocurrió el intento de magnicidio.

La conversación ocurre entre un hombre apodado “Mono” y otra persona que estaría en Bucaramanga y que, hasta ahora, no ha sido identificada.

“Corresponde a una conversación telefónica entre dos expendedores de estupefacientes en Bucaramanga , en la que b romean y comentan jocosamente sobre el caso Uribe en un contexto que no tiene relación con hechos de Bogotá, por lo que la Fiscalía investiga, pero ha descartado como un posible atentado que se estuviera planeando contra el alcalde”, precisó el organismo.

–Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá. Se me cayó en Bosa, tiene 13 años, entonces, para que me ayude a sacarlo–, se le escucha a alias Mono.

–Estoy al lado suyo, ojo con lo que está hablando.

–El chino se cayó, hizo la vuelta del concejal, pero los escoltas lo cogieron, ¿usted dónde está?

Pese a la tesis de la Fiscalía, el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció y aseguró que las autoridades ya le habían advertido del riesgo de atentado. “Confío en las investigaciones y estoy en contacto permanente con la Fiscalía y la Policía”, apuntó el mandatario capitalino y añadió que serán las autoridades quienes determinen las medidas que se deben tomar.

A finales de junio pasado, la Fiscalía General advirtió que en el celular del menor de 15 años que disparó contra Miguel Uribe hallaron imágenes del alcalde Carlos Fernando Galán.