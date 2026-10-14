Retiraron de la Policía al coronel Carlos Feria, investigado por chuzadas a niñera de Laura Sarabia

El coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad del expresidente Gustavo Petro, fue retirado de la Policía Nacional. Estuvo mencionado en el escándalo del polígrafo a la niñera Marelbys Meza, que trabajaba con la entonces mano derecha de ese mandatario, Laura Sarabia. La información fue revelada por El Tiempo. Cabe recordar que el coronel está imputado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal por ese episodio. Además, queda por definirse si su proceso sigue en la justicia ordinaria o en la justicia penal militar. En agosto, Feria había sido designado como director de la Escuela de Protección de la Policía Nacional, una dependencia encargada de la formación del personal que presta servicios de protección a instalaciones, personas y misiones especiales de la institución.

Los hechos del polígrafo ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en el apartamento de Laura Sarabia. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje. El ente acusador expuso que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la exempleada. Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó a Feria, entonces jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza, según la Fiscalía. Le puede interesar: Exclusivo | Agentes de la Dijín fueron salpicados en ‘chuzadas’ a niñera por indagar nexo de Clan del Golfo y campaña Petro Para el ente acusador, Feria habría tenido un papel clave sobre este caso y habría cometido abuso de funciones junto con sus subalternos, ya que el polígrafo no contó con orden judicial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Perfil de Carlos Feria

Feria fue, durante años, una de las figuras más discretas y cercanas al expresidente Gustavo Petro. Su trayectoria lo llevó a convertirse en uno de los hombres de su mayor confianza desde que fue alcalde de Bogotá (2012-2015). Ese vínculo se consolidó con el tiempo hasta que asumió la jefatura de la Casa Militar de Presidencia, desde donde manejó en silencio la seguridad de Petro y de su entorno más cercano. Su nombre permaneció fuera del radar público hasta que estalló este escándalo por las interceptaciones ilegales y los procedimientos irregulares adelantados tras la desaparición del maletín con dinero en la casa de Sarabia. En 2024, Feria ya había sido acusado por los mismos hechos y delitos por los que está imputado, pero el Tribunal Superior de Bogotá anuló esa acusación al considerar que no estaba definido si el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria o por la justicia penal militar. Superado ese vacío procesal, la Fiscalía reactivó la ofensiva judicial, aunque no se puede descartar que vuelvan a consultarse copias a la jurisdicción militar. Además de este expediente, Feria también fue llamado a declarar dentro de la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila, ocurrida el 9 de junio de 2023, un episodio que sigue rodeado de interrogantes y que salpicó aún más al círculo de seguridad presidencial. Incluso durante la campaña, se le atribuye la organización de los esquemas de protección y existen registros fotográficos en los que aparece cubriendo con su cuerpo a Petro.

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