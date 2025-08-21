Los cargos que enfrentarían los señalados de retener y estafar a turistas mexicanos en medio del mar en Cartagena

Los señalados responsables de retener a una pareja de turistas mexicanos en mar abierto para posteriormente exigirles que pagaran casi 2 millones de pesos para liberarlos, en un recorrido entre Tierra Bomba y Bocagrande, ya fueron identificados por la Policía. Según las autoridades de Cartagena, estas personas serán judicializadas por secuestro simple. El hecho se dio a conocer el pasado 18 de agosto cuando los turistas extranjeros denunciaron haber sido víctimas de un “secuestro exprés” cuando regresaban de la isla. Según relataron, tres personas, dos hombres y una mujer, los obligaron a pagar 1.800.000 de pesos bajo amenazas, usando un datáfono en plena lancha.

La situación, que generó gran indignación en redes sociales, llevó a la rápida reacción de las autoridades distritales. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó la captura de los presuntos responsables y aseguró que los turistas cuentan con todo el respaldo de la administración local. Además, indicaron que los capturados serán judicializados por el delito de secuestro simple. Por tanto, la pena aplicable sería entre 16 y 30 años de prisión, más una multa de 800 a 1.500 SMLMV, acorde a lo dispuesto en el artículo 168 del Código Penal. Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena, confrontó a los presuntos estafadores y aseguró que no se puede permitir que “un turista de manera desesperada se baje de una lancha, salga corriendo y diga que lo secuestraron. ¡Secuestro! Uno de los delitos más graves que hay en Colombia y creo que en el mundo entero. Secuestro, de eso estamos hablando hoy, de un supuesto secuestro, que yo la verdad hoy, y que obviamente es la Fiscalía la que define si hubo secuestro o no, pero que hoy ustedes están en un problema grave”.

Según el testimonio de la pareja, todo inició tras contratar un supuesto plan turístico en Bocagrande por un valor de 80.000 pesos, que incluía el viaje en lancha a Tierra Bomba y consumos en la isla. Sin embargo, al regreso, fueron trasladados a otra embarcación. Allí, los motores fueron apagados en medio del mar y comenzó la intimidación.

“Esto fue un secuestro, y una extorsión en alta mar. Nos exigieron pagar $1.800.000 por un uso de instalaciones que nunca habíamos solicitado. Si no pagábamos, no nos dejaban bajar”, relato Gretel Miranda, una de las víctimas. La mujer, junto con su acompañante, narró que fueron presionados por dos hombres y una mujer que portaba datáfono. Finalmente, tuvieron que realizar el pago con tarjeta de crédito bajo la amenaza de no ser llevados a tierra. Puede leer: Casi 400.000 colombianos pidieron asilo en el exterior en 2024, según la ONU Gracias a los videos, fotografías y el comprobante de la transacción entregados por los turistas, la Policía Metropolitana de Cartagena logró ubicar y capturar a dos de los señalados: Luis Fernando Llerena Herrera y Alcídes Guerrero Caraballo, quienes no registran antecedentes penales. Aún falta por identificar a la mujer que habría manipulado el datáfono y que fue clave en la presión contra la pareja de visitantes El alcalde Turbay celebró la captura y envió un mensaje contundente. “Sin tregua contra los bandidos que piensan que pueden hacer de las suyas en Cartagena, y de los pocos que quieren tirárselas de vivos, pues no tienen cabida en nuestra ciudad”.