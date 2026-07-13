Capturan en El Dorado a falso piloto con droga pegada al cuerpo, ¿ a dónde iba?

Un ciudadano extranjero fue capturado en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona haciéndose pasar por tripulante de una aerolínea internacional.
En la hazaña, el hombre se disfrazó de piloto comercial; así pensó que lograría burlar los controles del terminal aéreo y pasar desapercibido. Pero no lo logró. Fue capturado en la tarde de este lunes festivo.
De acuerdo con información de la Policía Antinarcóticos, su comportamiento despertó sospechas entre los uniformados durante los procedimientos de seguridad y control que se realizan de manera rutinaria a los pasajeros y tripulantes que transitan por el aeropuerto en Bogotá.