Capturaron a alias Claudia, la principal cabecilla financiera de las disidencias de Iván Mordisco

Sin pausas ni margen de maniobra, operó una nueva ofensiva de las autoridades que culminó con la captura de Claudia Cristina Fiaga Casierra, conocida como alias Claudia o La India, identificada por el Gobierno Nacional como la principal cabecilla de la red financiera de las disidencias comandadas por Iván Mordisco.
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La captura, confirmada recientemente por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, fue calificada como un movimiento decisivo para comenzar la confrontación y desarticular los recursos ilícitos del grupo armado.
En el mensaje, De la Espriella enfatizó la trascendencia de este resultado para comenzar a desmantelar la estructura económica de la organización criminal. “La captura de alias ‘Claudia’ o ‘La India’ es un golpe contundente a las finanzas criminales de las disidencias de Iván Mordisco”, afirmó el mandatario.