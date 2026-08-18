Capturaron a alias Claudia, la principal cabecilla financiera de las disidencias de Iván Mordisco

Sin pausas ni margen de maniobra, operó una nueva ofensiva de las autoridades que culminó con la captura de Claudia Cristina Fiaga Casierra, conocida como alias Claudia o La India, identificada por el Gobierno Nacional como la principal cabecilla de la red financiera de las disidencias comandadas por Iván Mordisco. Le puede interesar: Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto La captura, confirmada recientemente por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de sus redes sociales, fue calificada como un movimiento decisivo para comenzar la confrontación y desarticular los recursos ilícitos del grupo armado. En el mensaje, De la Espriella enfatizó la trascendencia de este resultado para comenzar a desmantelar la estructura económica de la organización criminal. “La captura de alias ‘Claudia’ o ‘La India’ es un golpe contundente a las finanzas criminales de las disidencias de Iván Mordisco”, afirmó el mandatario.

Ella es alias Claudia o La India, identificada como la principal cabecilla de la red financiera de las disidencias de Iván Mordisco. FOTO: Tomada de las redes sociales de @ABDELAESPRIELLA

De acuerdo con la información oficial, la mujer desempeñaba un rol clave en el andamiaje delictivo al gestionar “miles de millones provenientes del narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro”. Llegó a manejar hasta $15.000 millones al mes dentro del grupo delictivo, según la investigación. Por eso ahora, con su detención, el Ejecutivo busca asestar un quiebre estructural a la captación y administración de fondos que sostienen el accionar del grupo disidente por medio de diferentes operativos que sigan afectando su estructura.

Ofensiva militar y orden clara a la Fuerza Pública: mensaje institucional y articulación

El mandatario destacó que la estrategia de seguridad se mantendrá de forma implacable hasta debilitar por completo a la cúpula de esta organización. “Cada día le cerramos más el cerco a Mordisco. Y vamos por él”, aseveró De la Espriella, confirmando la determinación del Estado para capturar al máximo jefe de la estructura rebelde. Ante este escenario, el Presidente recordó la instrucción tajante girada a los mandos institucionales: “La Fuerza Pública tiene una orden clara: capturarlo o darlo de baja y neutralizar su estructura criminal, con toda la contundencia de la ley”.

La operación se enmarca en la nueva estrategia gubernamental orientada a desarticular las redes económicas asociadas a grupos armados ilegales. Las autoridades resaltaron la articulación entre inteligencia, fuerzas militares y cooperación interinstitucional como los factores determinantes para alcanzar esta captura. En su comunicación, De la Espriella fijó la postura de su administración y concluyó con un mensaje frente al crimen organizado: “En la Patria Milagro, el Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”. También le puede interesar: Colombiana fue a recoger a sus hijos a la casa de su exesposo y no se supo más de ella: así descubrieron el macabro crimen Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas