Capturado el hombre que atacó a un vigilante con una piedra; alcalde de Bogotá dio detalles

El hombre señalado de atacar por la espalda a un vigilante en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, fue capturado, según confirmó este jueves 11 de septiembre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La captura fue resultado de un operativo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, de acuerdo con la información entregada por el mandatario.

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“Capturado el salvaje que agredió a un vigilante en el barrio Modelia”, escribió Galán en X al informar sobre el resultado de la investigación.

Según explicó el alcalde, el detenido no solo estaría relacionado con la agresión al guarda ocurrida el 5 de septiembre, sino que también habría amenazado a otro ciudadano. Por ese segundo hecho, indicó, actualmente tiene una medida de aseguramiento.